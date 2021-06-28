أخصائية نفسية توضح أسباب إصابة المتعافين من “كورونا” بالعديد من الاضطرابات

قالت الأخصائية النفسية فهدة باوزير، إن العديد من الأشخاص المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا يتعرضون إلى العديد من الاضطرابات التي تشكل خطراً على حياتهم.
وأوضحت خلال لقائها بـ”برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن المتعافين من كورونا يصبح عندهم استرجاع للأعراض والمواقف المؤلمة التي حدثت معهم أثناء إصابتهم بالفيروس، مبينةً أنهم دائماً مرتبطون بتصور الموت.
وأضافت أن بعض الأشخاص المتعافين يتعرضون دائماً للانفعالية والعصبية وحب التجنب والعزلة واللامبالاة، وعدم القدرة على التعبير عن المشاعر، وكذلك الكبت والقلق والخوف. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن هذه الاضطرابات النفسية تسبب انعكاسات جسدية سلبية على الشخص الذي تعافى من كورونا مثل نوبات الهلع، وخفقان القلب، واضطرابات النوم، والقولون العصبي، موضحةً أن الأعراض الموجودة لديهم أسبابها نفسية وليست عضوية.
فيديو | اضطراب ما بعد الصدمة خطر يهدد المتعافين من #كورونا.. الأخصائية النفسية فهدة باوزير توضح الأسباب#برنامج_اليوم pic.twitter.com/86WOF5ymba
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) June 27, 2021