أمانة العاصمة المقدسة تسمح للمطابخ بالذبح خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم (الإثنين)، السماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ، وذلك بهدف توفير عدد من الخيارات أمام المواطنين والمقيمين.
وأوضحت الأمانة أنها هيأت المسالخ ونقاط الذبح القائمة، كما تم رفع مستوى كفاءتها وطاقتها التشغيلية، والسماح بالذبح خلال أيام (10- 11- 12- 13) من شهر ذي الحجة، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأبانت أنها تواصل جولاتها الرقابية للتحقق من حسن الأداء وتطبيق الاشتراطات الصحية مع تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الأمانة كانت قد حددت عدداً من الاشتراطات الصحية التي يجب أن تلتزم بها المسالخ، منها توفر رخصة للمطبخ سارية المفعول، وطبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات، وتحقيق الاشتراطات الصحية في المكان .