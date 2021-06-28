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أخبار محلية > مدينة الملك عبدالعزيز تفتح باب القبول لتدريب ‏طلاب الجامعات التقنية
28/06/2021   1:50 م

مدينة الملك عبدالعزيز تفتح باب القبول لتدريب ‏طلاب الجامعات التقنية

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أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم (الإثنين)، فتح باب القبول ‏لتدريب طلاب وطالبات الجامعات والكليات التقنية للفصل ‏الدراسي الأول لعام 1443هـ، دعماً لبرامج التدريب التعاوني “‏كاكست”.‏

وأوضحت المدينة أن البرنامج يستهدف طلاب وطالبات ‏البكالوريوس في التخصصات العلمية والتطبيقية، بشرط ألا ‏يقل المعدل التراكمي عن 3.75 من 5.0 أو أعلى، لافتة إلى أن ‏التسجيل عبر موقع البرنامج بدأ بتاريخ 17 ذي القعدة 1442هـ ولمدة شهر. ‏

وبيّنت أن برنامج التدريب التعاوني هو بمثابة فرصة لتنمية ‏المواهب الشابة وتطويرها، من خلال اكتساب المهارات العلمية ‏والمعرفية من الكفاءات الوطنية المتخصصة لتطبيقها في بيئة ‏عمل محفزة.‏ وفق “أخبار 24”.

مدينة الملك عبدالعزيز تفتح باب القبول لتدريب ‏طلاب الجامعات التقنية

أخبار محلية
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