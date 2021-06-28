مدينة الملك عبدالعزيز تفتح باب القبول لتدريب ‏طلاب الجامعات التقنية

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم (الإثنين)، فتح باب القبول لتدريب طلاب وطالبات الجامعات والكليات التقنية للفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ، دعماً لبرامج التدريب التعاوني “كاكست”.
وأوضحت المدينة أن البرنامج يستهدف طلاب وطالبات البكالوريوس في التخصصات العلمية والتطبيقية، بشرط ألا يقل المعدل التراكمي عن 3.75 من 5.0 أو أعلى، لافتة إلى أن التسجيل عبر موقع البرنامج بدأ بتاريخ 17 ذي القعدة 1442هـ ولمدة شهر.
وبيّنت أن برنامج التدريب التعاوني هو بمثابة فرصة لتنمية المواهب الشابة وتطويرها، من خلال اكتساب المهارات العلمية والمعرفية من الكفاءات الوطنية المتخصصة لتطبيقها في بيئة عمل محفزة. وفق “أخبار 24”.