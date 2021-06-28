سوري يقتل أمه الكويتية وشرطياً بالمرور.. والأجهزة الأمنية تضبطه

أفادت مصادر بأن شاباً سورياً، يبلغ من العمر 19 عاماً، أقدم على قَتل والدته الكويتية في منطقة القصور، ثم قَتل شرطياً للمرور، استوقفه بمنطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي، قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.
وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن الجاني طعن والدته بالسكين داخل منزلها بمنطقة القصور، حيث فارقت الحياة أثناء نقلها بسيارة الإسعاف، مشيرة إلى أنه لدى قيام أحد رجال المرور بمتابعة ومحاولة ضبط الجاني في منطقة المهبولة قام بقتله أيضا بعدة طعنات وسرق السلاح الناري الخاص به ولاذ بالفرار.
وأبانت أن وزارة الداخلية تمكنت من ضبط الجاني مختبأً في منطقة الوفرة، بعدما أبدى مقاومة شديدة لرجال الأمن، وجرت إحالته إلى مكتب التحقيقات لكشف ملابسات وأبعاد الجريمتين، مشيرة إلى أنه سيتم تشييع جثمان شرطي المرور عصر اليوم (الإثنين) في مقبرة الصليبخات. وفق “أخبار 24”.