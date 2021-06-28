“المسند”: بدأ موسم جني الرطب ويمتد حتى نوفمبر

أشار أستاذ المناخ بجامعة القصيم، سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، إلى أن موسم جني الرطب المبكر بدأ في جنوب المناطق الوسطى، وستمتد عملية الجني والخراف المتأخر حتى منتصف نوفمبر المقبل.
من جهة أخرى، توقع المسند أن تشهد بعض أجواء المملكة اليوم (الإثنين) حالة مطرية تنشط فوق مرتفعات السروات، وتشمل أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف بمكة.
وأشار المسند إلى أن درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم، سجلت في أبها 20.7 درجة مئوية، كأقل درجة حرارة، وكانت أعلاها 32 درجة مئوية، سُجلت في جيزان. وفق “أخبار 24”.