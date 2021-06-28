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أخبار محلية > “المسند”: بدأ موسم جني الرطب ويمتد حتى نوفمبر
28/06/2021   1:50 م

“المسند”: بدأ موسم جني الرطب ويمتد حتى نوفمبر

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أشار أستاذ المناخ بجامعة القصيم، سابقًا، الدكتور عبدالله ‏المسند، إلى أن موسم جني الرطب المبكر بدأ في جنوب المناطق الوسطى، ‏وستمتد عملية الجني والخراف المتأخر حتى منتصف ‏نوفمبر المقبل.‏

من جهة أخرى، توقع المسند أن تشهد بعض أجواء المملكة اليوم (الإثنين) حالة ‏مطرية تنشط فوق مرتفعات السروات، وتشمل أجزاء من ‏مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف بمكة.‏

وأشار المسند إلى أن درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر ‏اليوم، سجلت في أبها 20.7 درجة مئوية، كأقل درجة حرارة، ‏وكانت أعلاها 32 درجة مئوية، سُجلت في جيزان.‏ وفق “أخبار 24”.

“المسند”: بدأ موسم جني الرطب ويمتد حتى نوفمبر

أخبار محلية
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