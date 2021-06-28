وصفته بـ”حقود وقذر وديكتاتور”.. حبس مواطنة أهانت طليقها بكلمات بذيئة في جدة

استقبلت الدائرة التعزيرية المختصة بالمحكمة الجزائية بجدة، دعوى قضائية رفعها رجل ضد طليقته؛ يتهمها بإرسال رسائل له تتضمن سبًّا وشتائم بكلمات بذيئة.
وأوضح الرجل في الدعوى، وفقا لـ”عكاظ”، أنه انفصل عن زوجته المواطنة قبل نحو 7 سنوات، إلا أنها لاحقته بالرسائل عبر تطبيق “واتساب” وغيرها من الرسائل التي تهينه.
ووصفت المواطنة طليقها بعدة صفات سيئة، منها (مريض نفسي، وخائن، وديكتاتور، وحقود، ووسخ، وقذر، ورجل آلي بلا إحساس، وعديم الأخلاق، وبلا مرجلة).
وحاولت المحكمة الجزائية بجدة تسوية القضية بطريقة ودية إلا أنها فشلت، وأقرّت المواطنة أنها أرسلت هذه الرسائل من هاتفها، مبررة ذلك بسوء خلق طليقها مع أسرتها وقيامه بسبها وتوجيه الشتائم إليها.
ولم تقدم المواطنة ما يفيد صحة ما ادعته، وأيدت محكمة الاستئناف حكما أصدرته المحكمة الجزائية يقضي بسجن المواطنة 3 أيام، مع أخذ تعهد عليها بعدم العودة لما بدر منها وصدر صك شرعي نهائي بذلك.