“الإنذار المبكر” ينبه من موجة حارة في الرياض والشرقية.. وأمطار على 5 مناطق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الإثنين)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مناطق المملكة، وموجة حارة في أخرى.
وأوضح النظام أن محافظات (الخرج، الدلم، وحوطة بني تميم، ورماح) بمنطقة الرياض، و(الخفجي، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا) بالمنطقة الشرقية، ومحافظة رفحاء بالحدود الشمالية، ستشهد موجة حارة، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة يصل إلى 48 درجة مئوية أو أكثر بالمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً.
وأبان أن معظم أنحاء مناطق: مكة المكرمة، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء في مكة والباحة ونجران وجازان، وحتى التاسعة في عسير. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن محافظات: النماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل، يُتوقع أن تشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.