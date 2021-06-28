فتاة تنقذ طفلاً من الغرق في بحيرة “دومة الجندل” .. وقريبتها تروي التفاصيل

نجحت الشابة سحاب العتيبي في إنقاذ طفل، لم يتجاوز عمره الخمس سنوات، من الغرق في بحيرة محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، أول أمس (السبت).
وكشفت جود العبدالله -ابنة خالة منقذة الطفل- لـ”أخبار 24″، أنهم كانوا في نزهة عائلية في بحيرة دومة الجندل، وفي تمام الساعة 11:30 مساءً لفت انتباههم محاولات استغاثة طفل من وسط البحيرة.
وأكدت أنها قامت بتشجيع ابنة خالتها “سحاب” على النزول للبحيرة لإنقاذه، باعتبارها الوحيدة بينهم التي تجيد السباحة.
وأوضحت أن الطفل كان يلعب على أطراف البحيرة حتى دخل وسطها، مبينة أنهم حينما شاهدوه كان في بداية غرقه.
وأضافت أن إخوة الطفل كانوا بجانب البحيرة، وعند نزول سحاب لإنقاذه ذهبوا مباشرة لإخبار والدتهم.
ووصفت الموقف بأنه، مُريب وتقشعر له الأبدان؛ حيثُ حصل ذلك في غضون ثوان معدودة، خاصةً عندما استنفدت سحاب طاقتها للخروج لأن البحيرة تقع في أرض طينية.
وأشارت إلى أنه بعد خروج الطفل من البحيرة وجدوا أن حالته لا تستدعي نقله إلى المستشفى؛ لذا اكتفوا بعمل الإسعافات الأولية له ومحاولات إخراج الماء من بطنه.
وبيّنت أن والدة الطفل كانت تشكرهم وهي في حالة بكاء، مشيرة إلى أنهم ليسوا لديهم أي معلومات دقيقه عن عائلة الطفل سوى أنهم قادمون من مدينة عرعر.