صفقة الموسم.. الاتحاد يخطط لخطف عبدالرزاق حمدالله

كشفت مصادر عن دخول مهاجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله ضمن حسابات مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتدعيم صفوف الفريق.
ويحظى حمدالله وفقًا لـ”عكاظ” بقبول مسيري القرار في نادي الاتحاد ويرغبون بقوة في ضمه في حال عدم استمراره مع نادي النصر الموسم القادم، خاصة بعد التعاقد مع الكاميروني فينسنت أبو بكر.
وأضافت المصادر أن إدارة الاتحاد ستنجح في استخراج شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي تدعيم صفوف الفريق بصفقات محلية وأجنبية.
ويرغب الاتحاد في ضم حمدالله في ظل إنهاء عقد المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش والذي توصل لاتفاق مع نادي الاتحاد على إنهاء العقد المتبقي منه موسمان بعد تراجع مستوياته الفترة الماضية.