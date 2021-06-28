نائب وزير الحج : قريبًا نظام جديد للفصل بين المعتمرين والحجاج .. ولا تلاعب في فرز الطلبات

أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، قرب صدور تنظيم جديد للفصل بين المعتمرين والحجاج.
وأضاف أن أعداد المعتمرين المسموح بها ما زالت كما هي، مؤكدًا قرب صدور تنظيمات أمنية وتنظيمية لمنع تداخل المعتمرين مع الحجاج.
ولفت، خلال حديثه بقناة “الإخبارية”، إلى أن عملية فرز نتائج طلبات الحج واختيار شرائح الضيافة تتم بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، ولا يوجد أي تلاعب فيها.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الاشتراطات الصحية المطبقة في موسم الحج من الخطوط الحمراء التي لا يجوز تجاوزها، مضيفا أن تطبيق التباعد الاجتماعي في مخيمات الحجاج من الأمور الأساسية التي ستطبق في الحج.
فيديو | نائب وزير الحج والعمرة لـ #الإخبارية: جميع عمليات فرز نتائج طلبات حج هذا العام تمّت بشكل إلكتروني #نشرة_النهار pic.twitter.com/lJZyXM85X6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2021