نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > نائب وزير الحج : قريبًا نظام جديد للفصل بين المعتمرين والحجاج .. ولا تلاعب في فرز الطلبات
28/06/2021   4:56 م

نائب وزير الحج : قريبًا نظام جديد للفصل بين المعتمرين والحجاج .. ولا تلاعب في فرز الطلبات

+ = -
638

أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، قرب صدور تنظيم جديد للفصل بين المعتمرين والحجاج.

وأضاف أن أعداد المعتمرين المسموح بها ما زالت كما هي، مؤكدًا قرب صدور تنظيمات أمنية وتنظيمية لمنع تداخل المعتمرين مع الحجاج.

ولفت، خلال حديثه بقناة “الإخبارية”، إلى أن عملية فرز نتائج طلبات الحج واختيار شرائح الضيافة تتم بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، ولا يوجد أي تلاعب فيها.وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الاشتراطات الصحية المطبقة في موسم الحج من الخطوط الحمراء التي لا يجوز تجاوزها، مضيفا أن تطبيق التباعد الاجتماعي في مخيمات الحجاج من الأمور الأساسية التي ستطبق في الحج.

نائب وزير الحج : قريبًا نظام جديد للفصل بين المعتمرين والحجاج .. ولا تلاعب في فرز الطلبات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885161276.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.