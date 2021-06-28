الكويت: وفاة قاتل والدته وشرطي المرور أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى

توفي اليوم (الإثنين)، الشاب السوري الذي أقدم على قَتل والدته الكويتية في منطقة القصور، ثم قَتل شرطياً للمرور، استوقفه بمنطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي بالكويت.
وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن الجاني فارق الحياة أثناء تلقيه العلاج في مستشفى العدان بمحافظة الأحمدي، وذلك بعد إصابته بطلقات نارية أثناء ضبطه، بعدما رفض تسليم نفسه واشتبك بسلاح الشرطي القتيل مع قوات الأمن.
يذكر أن الجاني كان قد طعن والدته بالسكين داخل منزلها بمنطقة القصور، حيث فارقت الحياة أثناء نقلها بسيارة الإسعاف، وأثناء قيام أحد رجال المرور بمتابعته ومحاولة ضبطه في منطقة المهبولة قام بقتله أيضا بعدة طعنات وسرق السلاح الناري الخاص به ثم لاذ بالفرار. وفق “أخبار 24”.