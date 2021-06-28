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أخبار محلية > ‏”الغذاء والدواء” تحذر: استعمال الأدوية دون إشراف طبي قد ‏يؤدي للوفاة
28/06/2021   4:55 م

‏”الغذاء والدواء” تحذر: استعمال الأدوية دون إشراف طبي قد ‏يؤدي للوفاة

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أن مخالفة تعليمات الطبيب ‏والصيدلي أثناء استخدام الأدوية المُقيَّدة دون وصفة طبية قد ‏تؤدي إلى الإدمان أو الوفاة.‏

وأوضحت الهيئة أن الاستخدام المنتظم للأدوية دون إشراف ‏طبي، يؤدي لاعتياد الجسم عليها، وبالتالي زيادة الجرعة ‏للحصول على التأثير نفسه، ما قد يؤدي للوفاة.‏

وأشارت إلى أن خلط بعض الأدوية المقيدة مع الكحول، يمكن ‏أن يؤدي إلى تسمم الكحول وتثبيط الجهاز التنفسي وحدوث ‏الوفاة.‏

وبيّنت أن الذين يعانون أمراض نقص المناعة المكتسبة ‏والكبد والسكري والقلب؛ هم أكثر الفئات عرضة للمخاطر حال ‏تناولهم جرعات زائدة من الأدوية.

ونوهت “الغذاء والدواء” إلى أن استخدام الأدوية المقيدة دون وصفة طبية ‏معتمدة يعرض الشخص للمساءلة القانونية.

الغذاء و الدواء

وفق “أخبار 24”.

‏”الغذاء والدواء” تحذر: استعمال الأدوية دون إشراف طبي قد ‏يؤدي للوفاة

أخبار محلية
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