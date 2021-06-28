“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الإثنين)، افتتاح 9 مساجد، بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق، إثر ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس “كورونا” بين صفوف المصلين.
وأوضحت الوزارة أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 142 يوماً 1693 مسجداً، حيث يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.
وأبانت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها توزعت بواقع 4 مساجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدين في كلٍّ من منطقتي الشرقية وجازان، ومسجد واحد بمنطقة القصيم. وفق “أخبار 24”.