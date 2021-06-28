‏ لماذا اعتمر النبي 4 عمرات في شهر ‏ذي القعدة؟‏ “رئاسة الحرمين” توضح

أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سبب اعتمار النبي محمد صلى الله عليه وسلم 4 عمرات، جميعها في شهر ذي القعدة، باستثناء تلك التي كانت مع حجته.
ونقلت الرئاسة قول الإمام النووي والعلماء، إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر هذه العمرات في شهر ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر، ولمخالفة الجاهلية في ذلك.
وأشار العلماء إلى أن أهل الجاهلية كانوا يرونه (أي الاعتمار في ذي القعدة) من أفجر الفجور، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات في هذا الشهر؛ لبيان جوازه فيه، وإبطال ما كانت الجاهلية عليه. وفق “أخبار 24”.