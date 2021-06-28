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أخبار محلية > ‏ لماذا اعتمر النبي 4 عمرات في شهر ‏ذي القعدة؟‏ “رئاسة الحرمين” توضح
28/06/2021   4:55 م

‏ لماذا اعتمر النبي 4 عمرات في شهر ‏ذي القعدة؟‏ “رئاسة الحرمين” توضح

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أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سبب اعتمار النبي محمد صلى الله عليه وسلم 4 عمرات، جميعها في شهر ذي القعدة، باستثناء تلك التي كانت مع حجته.

ونقلت الرئاسة قول الإمام النووي والعلماء، إن النبي صلى الله ‏عليه وسلم اعتمر هذه العمرات في شهر ذي القعدة لفضيلة هذا ‏الشهر، ولمخالفة الجاهلية في ذلك.‏

وأشار العلماء إلى أن أهل الجاهلية كانوا يرونه (أي الاعتمار في ‏ذي القعدة) من أفجر الفجور، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم عدة ‏مرات في هذا الشهر؛ لبيان جوازه فيه، وإبطال ما ‏كانت الجاهلية عليه.‏ وفق “أخبار 24”.

‏ لماذا اعتمر النبي 4 عمرات في شهر ‏ذي القعدة؟‏ “رئاسة الحرمين” توضح

أخبار محلية
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