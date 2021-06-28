اتحاد القدم يعتمد تعديلات جديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين للموسم الرياضي المقبل 2021-2022.
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد الوطني، جابر الجهني أن التعديلات شملت العديد من مواد وفقرات اللائحة وأحكامها والتي جاءت استنادًا إلى التحديثات الأخيرة لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وأعرب الجهني عن طموحاته في أن تسهم التعديلات في تقليل عدد المنازعات التعاقدية بين الأندية واللاعبين والمدربين، وتعزيز الاستقرار التعاقدي.
وأوضح أن أبرز التعديلات تمثلت في إعادة تنظيم عملية انتقال اللاعبين الهواة من أنديتهم كمحترفين، وحظر الانتقالات العابرة والاتفاقيات الجانبية بين الأندية واللاعبين وتقرير بطلان أي اتفاقيات أو تعديلات أو ملحقات للعقد أو أي من شروط العقد في حال مخالفتها للوائح والأنظمة والتعاميم. وفق “أخبار 24”.
وأشار الجهني إلى أنه تم إعداد نماذج عقود جديدة ملزمة للاعبين السعوديين وغير السعوديين، كما تمت إعادة تنظيم الأسباب المشروعة لفسخ العقد وإضافة مؤشرات واضحة حول كيفية حساب التعويض، بالإضافة إلى تضمين أحكام خاصة باللاعبات.