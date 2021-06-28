“المفرج”: استعداد الهلال للموسم المقبل بدأ منذ اللقاء الأخير بالدوري

قال عضو مجلس إدارة نادي الهلال فهد المفرج، إن الاستعداد للموسم المقبل قد بدأ منذ مباراة الفريق الأخيرة في الدوري المنصرم الذي حقق الهلال لقبه للمرة الثانية توالياً.
وأضاف المفرج لـ” عكاظ” أن المعسكر الخارجي للفريق أصبح جاهزا بعد استيفاء جميع متطلباته، من أجهزة وصالات وغيرها من المعدات الفنية والبدنية.
ويستعد الهلال لإقامة معسكر الفريق في النمسا في منتصف يوليو القادم، ومن المتوقع أن يصل الجهاز الفني للفريق بقيادة جارديم إلى الرياض يوم 30 من هذا الشهر الجاري.
ومن المقرر أن تكون بداية الاستعدادات للموسم القادم التي ستنطلق 5 يوليو في مقر النادي، بتجمع اللاعبين وإجراء الاختبارات الطبية واللياقية وبداية التدريبات بمقر النادي كما جرت العادة لمدة أسبوع تقريباً، بعدها تغادر بعثة الهلال يوم 12 من الشهر نفسه لانطلاق المعسكر الخارجي.
ومن المتوقع أن يلعب الهلال 5 مباريات ودية خلال المعسكر يحددها المدرب لاحقاً، وقد تركت الإدارة الهلالية للمدرب جارديم حرية اختيار من يبقى ومن يغادر من اللاعبين الموسم القادم.