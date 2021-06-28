الاتحاد يدخل سباق التعاقد مع شراحيلي

أفادت مصادر، اليوم (الإثنين) بدخول نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي في سباق التعاقد مع لاعب وسط نادي أبها، رياضض شراحيلي.
وأعادت إدارة نادي الاتحاد وفقًا لـ”الرياضية” المفاوضات مع إدارة أبها مجددًا للحصول على خدمات شراحيلي في ظل حاجة الفريق إلى لاعب محور لزيادة التنافس بين اللاعبين.
ويرغب الاتحاد في ضم رياض شراحيلي، الذي يحظى باهتمام نادي الشباب، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وشارك شراحيلي مع أبها الموسم الماضي في 25 مباراة، وسجل 4 أهداف، وصنع 3 وساهم في بقاء فريقه بدوري المحترفين.