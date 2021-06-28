نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الغطاء النباتي” يوضح عقوبة إلقاء النفايات بالمتنزهات الوطنية
28/06/2021   10:31 م

“الغطاء النباتي” يوضح عقوبة إلقاء النفايات بالمتنزهات الوطنية

+ = -
300

أوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اليوم الإثنين، عقوبة الإضرار بالغطاء النباتي في الغابات والمتنزهات الوطنية.

وأكد أن إلقاء النفايات بالمتنزهات الوطنية يعد مخالفة تستوجب عقوبة تصل إلى غرامة 2000 ريال، كما يعد إشعال النار في غير أماكنها المخصصة مخالفة تستوجب عقوبة تصل إلى غرامة 3000 ريال.

وأشارت اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إلى أن إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة أو قطع السياجات أو إتلافها أو العبث بالعلامات الحدودية أو الإرشادية بالغابات والمتنزهات، هي مخالفة عقوبتها تصل إلى 3000 ريال. وفق “أخبار 24”.

“الغطاء النباتي” يوضح عقوبة إلقاء النفايات بالمتنزهات الوطنية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885161319.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.