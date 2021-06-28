“الغطاء النباتي” يوضح عقوبة إلقاء النفايات بالمتنزهات الوطنية

أوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اليوم الإثنين، عقوبة الإضرار بالغطاء النباتي في الغابات والمتنزهات الوطنية.
وأكد أن إلقاء النفايات بالمتنزهات الوطنية يعد مخالفة تستوجب عقوبة تصل إلى غرامة 2000 ريال، كما يعد إشعال النار في غير أماكنها المخصصة مخالفة تستوجب عقوبة تصل إلى غرامة 3000 ريال.
وأشارت اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إلى أن إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة أو قطع السياجات أو إتلافها أو العبث بالعلامات الحدودية أو الإرشادية بالغابات والمتنزهات، هي مخالفة عقوبتها تصل إلى 3000 ريال. وفق “أخبار 24”.