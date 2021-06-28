نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أظهر وعورة الطرق .. وكيل “الصحة” ينشر فيديو يبين صعوبات توصيل اللقاح لكبار السن بجازان
28/06/2021   10:32 م

أظهر وعورة الطرق .. وكيل “الصحة” ينشر فيديو يبين صعوبات توصيل اللقاح لكبار السن بجازان

+ = -
378

نشر وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يوضح جهود الوزارة والمديريات التابعة في إيصال لقاحات كورونا لكبار السن.

وأظهر الفيديو الصعوبات التي تواجهها قوافل المديرية العامة للشؤون الصحية في جازان لتوصيل اللقاح لكبار السن، وعلى رأسها وعورة الأراضي في بعض الطرق بالمنطقة.

وشدد عسيري على أهمية تغطية فئة كبار السن بشكل كامل بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، وذلك على الرغم من التغطية العالية التي حصلت عليها هذه الفئات من الجرعة الأولى.وفق “أخبار 24”.

أظهر وعورة الطرق .. وكيل “الصحة” ينشر فيديو يبين صعوبات توصيل اللقاح لكبار السن بجازان

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885161324.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.