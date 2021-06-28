أظهر وعورة الطرق .. وكيل “الصحة” ينشر فيديو يبين صعوبات توصيل اللقاح لكبار السن بجازان

نشر وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يوضح جهود الوزارة والمديريات التابعة في إيصال لقاحات كورونا لكبار السن.
وأظهر الفيديو الصعوبات التي تواجهها قوافل المديرية العامة للشؤون الصحية في جازان لتوصيل اللقاح لكبار السن، وعلى رأسها وعورة الأراضي في بعض الطرق بالمنطقة.
وشدد عسيري على أهمية تغطية فئة كبار السن بشكل كامل بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، وذلك على الرغم من التغطية العالية التي حصلت عليها هذه الفئات من الجرعة الأولى.وفق “أخبار 24”.
جهود صحة جازان للوصول بلقاح كوفيد الى كبار السن رغم وعورة الارض pic.twitter.com/WIhW8oTsEg
— عبدالله بن مفرح عسيري (@assiriama) June 28, 2021