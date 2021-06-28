فيديو متداول لإبل سائبة تتجول في حي سكني بمكة.. والأمانة تتفاعل

تفاعلت أمانة منطقة مكة المكرمة، مع فيديو متداول لمجموعة من الإبل السائبة تتجول أمام المارة داخل أحياء مخططات ولي العهد السكنية بمركز منطقة مكة.
وقالت الأمانة، اليوم (الإثنين)، إنها أحالت الواقعة للجهات المختصة للتحقيق.
وظهر في الفيديو عدد من الإبل السائبة المتفرقة تتجول بعشوائية، وتعترض الطريق أمام المارة، داخل مخطط ولي العهد أمام شركة الكهرباء. وفق “أخبار 24”.
إبلٌ سائبة تتجوّل داخل أحياء مخططات ولي العهد السكنية بمركز بمنطقة مكة المكرمة ” – هل من حلول أمانة العاصمة – .
تصوير: طارق السامري
–@holymakkah pic.twitter.com/8yiVgN6ewC
— مخططات ولي العهد بمكة المكرمة♻️ (@Waly_alahd1) June 28, 2021