ينتحلون صفة رجال الأمن.. القبض على 5 أشخاص ارتكبوا 11 جريمة سلب بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مجموعة من الأشخاص، وذلك لتورطهم في ارتكاب جرائم سلب في عدد من أحياء المدينة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على مواطنين و3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيتين الباكستانية واليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك لارتكابهم 11 جريمة سلب، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستخدام تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، بالإضافة إلى دخول مساكن العمالة والاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه تم استرداد جزء من المسروقات، والتي بلغت قيمتها 181 ألف ريال، مؤكدًا أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.