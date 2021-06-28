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اخبار رياضية > أول رد من النصر على أنباء مفاوضات الاتحاد وحمدالله
28/06/2021   10:32 م

أول رد من النصر على أنباء مفاوضات الاتحاد وحمدالله

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كشفت مصادر، اليوم (الإثنين) عن موقف نادي النصر، من الأنباء التي ترددت بشأن رغبة نادي الاتحاد في ضم الهداف المغربي، عبدالرزاق حمدالله.

وأكدت إدارة النصر وفقًا لـ”كووورة” أن حمدالله ملتزم بعقد حتى نهاية الموسم المقبل، واللاعب يحترم ذلك، وهناك وضوح وشفافية عالية بين الإدارة وحمد الله حول مسألة التفاوض على تجديد العقد.

وأضافت المصادر أن حمدالله مر بموسم صعب للغاية بسبب كثرة الإصابات، لكن الإدارة تثق في قدراته وإمكانيته، ولا تفكر بالتفريط به، وما يتم تداوله حالياً هدفه التشويش على اللاعب الذي يبذل قصارى جهده للاستعداد للموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أكدت دخول حمدالله حسابات نادي الاتحاد لتعويض رحيل بريجوفيتش، خاصة بعد تعاقد النصر مع فينسنت أبو بكر.

أول رد من النصر على أنباء مفاوضات الاتحاد وحمدالله

اخبار رياضية
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