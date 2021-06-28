نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. البصل في استقبال المرضى والشيشة بالمختبر.. مركز صحي يتحول لمأوى للعمالة السائبة بالرياض
28/06/2021   10:31 م

بالفيديو.. البصل في استقبال المرضى والشيشة بالمختبر.. مركز صحي يتحول لمأوى للعمالة السائبة بالرياض

+ = -
469

تحول مبنى مركز صحي متعثر إلى مأوى للعمالة السائبة بالرياض، لتبدأ أوضاعه في التدهور بشكل ملحوظ.

ورصد تقرير لبرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أوجه التدهور التي يعانيها المركز الصحي الواقع في جنوب الرياض، على رأسها تخزين البصل وغيره من الخضراوات في مكتب الاستقبال، بالإضافة إلى تحول قسم الملفات لمطبخ والمختبر إلى مقهى لإعداد الشيشة.

ويضم المبنى الذي كان من المفترض أن يُفتتح قبل 4 سنوات، أقسامًا تحولت إلى غرف نوم ومستودعات لبضائع مجهولة المصدر وأجهزة كهربائية. وفق “أخبار 24”.

وطالب عدد من الأهالي ممن يسكن بالمناطق المجاورة للمركز، بأن تجتمع لجنة من وزارة الصحة لبحث أمر هذا المركز، كما أبدوا اندهاشهم من عدم افتتاح المركز رغم إنجازه قبل أعوام عديدة.

بالفيديو.. البصل في استقبال المرضى والشيشة بالمختبر.. مركز صحي يتحول لمأوى للعمالة السائبة بالرياض

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885161330.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.