بالفيديو.. البصل في استقبال المرضى والشيشة بالمختبر.. مركز صحي يتحول لمأوى للعمالة السائبة بالرياض

تحول مبنى مركز صحي متعثر إلى مأوى للعمالة السائبة بالرياض، لتبدأ أوضاعه في التدهور بشكل ملحوظ.
ورصد تقرير لبرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أوجه التدهور التي يعانيها المركز الصحي الواقع في جنوب الرياض، على رأسها تخزين البصل وغيره من الخضراوات في مكتب الاستقبال، بالإضافة إلى تحول قسم الملفات لمطبخ والمختبر إلى مقهى لإعداد الشيشة.
ويضم المبنى الذي كان من المفترض أن يُفتتح قبل 4 سنوات، أقسامًا تحولت إلى غرف نوم ومستودعات لبضائع مجهولة المصدر وأجهزة كهربائية. وفق “أخبار 24”.
وطالب عدد من الأهالي ممن يسكن بالمناطق المجاورة للمركز، بأن تجتمع لجنة من وزارة الصحة لبحث أمر هذا المركز، كما أبدوا اندهاشهم من عدم افتتاح المركز رغم إنجازه قبل أعوام عديدة.
فيديو | مبنى صحي متعثر منذ 4 سنوات في جنوب #الرياض يتحول إلى مأوى للعمالة السائبة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/t9KS9uVhhV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2021