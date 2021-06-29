الزعاق: اليوم أول “الجوزاء” وتصل فيه الحرارة لأعلى معدلاتها.. وهذه أبرز سماته

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق إن اليوم (الثلاثاء) هو أول أيام موسم الجوزاء، والذي تصل فيه الحرارة لأعلى معدلاتها، مبيناً أبرز سماته.
وأوضح الزعاق أن الجوزاء مدته 26 يوماً وله ذراعين كل ذراع 13 يوماً، وأول نجومه مربعانية القيظ والثاني هو أول جمرة القيظ، وجميع أيامه تكون في شهر يوليو.
وأضاف أن الآبار تغور في هذا الموسم ويزداد تبخرها، وتصل فيه الحرارة للمعدل الأعلى على مستوى العالم، حيث تغلي المياه أحياناً من شدة الحرارة. وفق “أخبار 24”.
غداً الثلاثاء أول موسم الجوزاء :
والجوزاء لها ذراعين وكل ذراع 13 يوماً والمجوع 26 يوماً
النجم الأول آخر مربعانية القيظ
النجم الثاني أول جمرة القيظ
وفيها تبدأ تغور مياه الآبار ويزداد تبخرها وهي بداية قمة القيظ وتصل فيها الحرارة إلى معدلاتها العالمية
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) June 28, 2021