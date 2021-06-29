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أخبار محلية > من بينهم صيدلي.. سعوديون يبدعون في الطهي والمشروبات بعد إتاحة عربات الطعام بالمجان في الباحة
29/06/2021   8:17 ص

من بينهم صيدلي.. سعوديون يبدعون في الطهي والمشروبات بعد إتاحة عربات الطعام بالمجان في الباحة

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نجحت مجموعة من الشباب والشابات السعوديين في كسر حاجز الخوف بالعمل في مشروعات الطهي والمشروبات بعد إتاحة عربات الطعام بالمجان في غابة رغدان بالباحة.  

وقال الشاب سامر الزهراني الذي يعمل صيدلي في الصباح خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه يعمل طاهي برجر في الفترة المسائية ويعتمد في مشروعه على جودة اللحم والمخبوزات. 

وأوضحت الشابة أحلام الغامدي أنها تقوم بعمل المأكولات الجنوبية في عربتها إضافة إلى خبز الميفا والعريكة بالسمن، فيما أبدعت الشابة غصون الهلالي في عمل محشي ورق العنب، والكيك بالزعفران، مبينةً أن الأسعار مناسبة ويوجد إقبال من قبل الزوار. وفق “أخبار 24”.

وبيّن الشاب سامر الزهراني أنه بدأ مشروعه من الصفر وتخصص في عمل الـ “بان كيك” الذي دائما ما يجذب زوار الغابة، مبيناً أنه اكتسب خبرة كبيرة بعد العمل مدة 5 سنوات في هذا المجال. 

 

من بينهم صيدلي.. سعوديون يبدعون في الطهي والمشروبات بعد إتاحة عربات الطعام بالمجان في الباحة

أخبار محلية
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