من بينهم صيدلي.. سعوديون يبدعون في الطهي والمشروبات بعد إتاحة عربات الطعام بالمجان في الباحة

نجحت مجموعة من الشباب والشابات السعوديين في كسر حاجز الخوف بالعمل في مشروعات الطهي والمشروبات بعد إتاحة عربات الطعام بالمجان في غابة رغدان بالباحة.
وقال الشاب سامر الزهراني الذي يعمل صيدلي في الصباح خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه يعمل طاهي برجر في الفترة المسائية ويعتمد في مشروعه على جودة اللحم والمخبوزات.
وأوضحت الشابة أحلام الغامدي أنها تقوم بعمل المأكولات الجنوبية في عربتها إضافة إلى خبز الميفا والعريكة بالسمن، فيما أبدعت الشابة غصون الهلالي في عمل محشي ورق العنب، والكيك بالزعفران، مبينةً أن الأسعار مناسبة ويوجد إقبال من قبل الزوار. وفق “أخبار 24”.
وبيّن الشاب سامر الزهراني أنه بدأ مشروعه من الصفر وتخصص في عمل الـ “بان كيك” الذي دائما ما يجذب زوار الغابة، مبيناً أنه اكتسب خبرة كبيرة بعد العمل مدة 5 سنوات في هذا المجال.
فيديو | بعد توفير عربات الطعام للشباب و الفتيات بالمجان في #غابة_رغدان بالباحة.. “سامر الزهراني” صيدلي في الصباح و طاهي برجر بعد غروب الشمس#الراصد pic.twitter.com/bsgKSc34T2
— الراصد (@alraasd) June 28, 2021
فيديو | “خبز الميفا والعريكة والسمن” مأكولات جنوبية في عربة طعام “مرحبا ألف” بيدي “أحلام الغامدي” في وسط #غابة_رغدان#الراصد pic.twitter.com/rN1tE9orKw
— الراصد (@alraasd) June 28, 2021
فيديو | “غصون الهلالي” صاحبة عربة طعام تقيم الإقبال على مشروعها بعد #جائحة_كورونا.. وتقول: 90% من المدفوعات عبر نقاط البيع الإلكتروني #الراصد pic.twitter.com/dWbnmuzJ7k
— الراصد (@alraasd) June 28, 2021
فيديو | في مشروع بدأ من الصفر .. الشاب سامر الزهراني يجذب زوار #غابة_رغدان بـ “بان كيك” ومشروبه الخاص والطفل “معاذ الزهراني” يتواجد مع فريق الراصد أثناء التصوير #الراصد pic.twitter.com/UgVTxc1Ko0
— الراصد (@alraasd) June 28, 2021