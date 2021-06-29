قالت استشارية نفسية وأسرية إن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ساهموا في ارتفاع حالات الطلاق في المملكة وإفساد العلاقات الزوجية.
وأوضحت الاستشارية عبير باكدم خلال مدخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن متابعي المشاهير دائماً يشعرون بالنقص لعدم قدرتهم على شراء ما يُنشر عبر مواقعهم من سفريات، وملابس، وإكسسوارات ذهبية، وغيرها.
وأكدت أن هناك بعض الحالات وصلت إلى الطلاق خلال الفترة الماضية بسبب حب تقليد الزوجة للمشاهير ونشر بعض الصور لها ولزوجها على مواقع التواصل لتبين لصديقاتها أنها مثل المشاهير ولا ينقصها شيء. وفق “أخبار 24”.
وقدمت عدة نصائح للمتزوجين لتجنب فساد حياتهم بسبب متابعة مشاهير مواقع التواصل، ومنها الفصل بين الحياة الواقعية والحياة التي يعيشها هؤلاء المشاهير التي تعتبر مصدر رزق لهم، وعدم المقارنة مع الآخرين، والبحث عن مسببات السعادة بين الزوجين.
عبير باكدم – استشارية نفسية وأسرية:
مشاهير مواقع التواصل يساهمون في زيادة حالات الطلاق وإفساد العلاقات الزوجية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/WzSRjOPTXF
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 28, 2021
الاستشارية النفسية والأسرية “عبير باكدم” تقدم نصائح للمتزوجين حتى لا تفسد حياتهم بسبب متابعة مشاهير مواقع التواصل#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KbbqYyAV4j
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 28, 2021