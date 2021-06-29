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أخبار محلية > بالفيديو.. نجل مؤسس “سمنان القابضة”: الحمد لله أن والدي استقال من عمله في “أرامكو”
29/06/2021   8:16 ص

بالفيديو.. نجل مؤسس “سمنان القابضة”: الحمد لله أن والدي استقال من عمله في “أرامكو”

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أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة سمنان القابضة عبداللطيف آل عبدالكريم، أن أفضل شيء فعله والده أنه ترك وظيفته في أرامكو وأسس الشركة التي صارت اليوم من أشهر الشركات القابضة في المملكة. 

وقال آل عبدالكريم في لقائه ببرنامج “بودكاست الغرفة” على قناة “الإخبارية”، إن والده عمل في أرامكو بوظيفة ميكانيكي وترك الوظيفة واتجه للعمل في مجال مضخات المياه.  وفق “أخبار 24”.

وبين أنه يحمد الله أن والده استقال من أرامكو بعد الاسم والتجارة الكبيرة التي نماها، مضيفاً أن أباه امتلك حرفة ومهنة لم يمتلكها الكثير، وامتلك أيضاً تحدياً وجرأة ليتخذ قراراً بترك وظيفة تعد حلماً لأي شاب سعودي. 

 

بالفيديو.. نجل مؤسس “سمنان القابضة”: الحمد لله أن والدي استقال من عمله في “أرامكو”

أخبار محلية
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