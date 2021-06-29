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أخبار محلية > بطول 36 متراً.. فنان سعودي يبدع في رسم “رحلة الحج” على لوحة جدارية بمطار جدة
29/06/2021   8:16 ص

بطول 36 متراً.. فنان سعودي يبدع في رسم “رحلة الحج” على لوحة جدارية بمطار جدة

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أبدع فنان تشكيلي سعودي في تجسيد رحلة الحج في لوحة جدارية على امتداد 36 متراً وسط مطار الملك عبدالعزيز بجدة.  

وقال الفنان محمد الرباط، إنه أبرز في اللوحة رحلة الحجاج عبر الميناء القديم، وقوافل الحجاج، وأدخل ضمنها رحلات الجو عن طريق مطار جدة القديم، كما ركز على النمط العمراني القديم لمدينة جدة، والحرم المكي بصورته القديمة، وبعض المعالم الحديثة في المملكة.  

وأضاف الرباط وفقاً لـ”العربية”، أنه بدأ ممارسته الفنية بتقنيات الألوان المائية الشفافة والأحبار ذات التفاعل المعتمة، وصولاُ إلى الأكريلك الغني بتقنيات الطباعة المختلفة، مثل الشاشة الحريرية وتوظيفها على اللوحة، إضافة إلى الفوم الحراري وتقنية السحب.  

وحصل الرباط على العديد من الجوائز منها السعفة الخليجية، وجائزة مسابقة سوق عكاظ، وجائزة اليوم الوطني، وجائزة الملك عبدالله وغيرها.

بطول 36 متراً.. فنان سعودي يبدع في رسم "رحلة الحج" على لوحة جدارية بمطار جدة

بطول 36 متراً.. فنان سعودي يبدع في رسم "رحلة الحج" على لوحة جدارية بمطار جدة

بطول 36 متراً.. فنان سعودي يبدع في رسم "رحلة الحج" على لوحة جدارية بمطار جدة

وفق “أخبار 24”.

بطول 36 متراً.. فنان سعودي يبدع في رسم “رحلة الحج” على لوحة جدارية بمطار جدة

أخبار محلية
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