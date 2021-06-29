“الجوازات” تصدر أكثر من 200 ألف قرار إداري بحق مخالفي الأنظمة والإقامة

أصدرت المديرية العامة للجوازات أكثر من 200 ألف قرار إداري بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المعمول بها في المملكة.
ودعت المديرية جميع المواطنين والمقيمين لعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين، والإبلاغ عن أي مخالف عبر الرقم (911) في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وعبر الرقم (999) في باقي المناطق.
جدير بالذكر أن عقوبة التعاون مع مخالفي الأنظمة بتسهيل دخولهم أو نقلهم أو إيوائهم أو توظيفيهم، تصل إلى غرامة مليون ريال والسجن من 5 إلى 15 عاماً ومصادرة وسيلة النقل والإيواء، إضافة للتشهير بالمنشأة أو الشخص مرتكب المخالفة. وفق “أخبار 24”.