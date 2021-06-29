"الصحة" توضح ما هو مرض "الجنف" وعلامات الإصابة به عند الأطفال؟ وكيف يتم علاجه؟

أوضحت وزارة الصحة ما هو المقصود بمرض الجنف، كاشفة كيفية علاجه، وما علامات الإصابة به عند الأطفال.
وقال الوزارة إن الجنف هو عبارة عن انحراف أو ميلان في العمود الفقري، ويعتمد علاجه على العمر وشدة الانحناء، مبينة أنه يعالج إما بعملية جراحية أو من خلال علاج طبيعي مخصص للحالات البسيطة.
وأضافت أنه بالإمكان تخفيف الألم للبالغين عن طريق استخدام مسكنات الألم، أو حقن العمود الفقري، لافتة إلى أن التأخر في علاجه قد يزيد من انحاء العمود الفقري، فيما يحمي اكتشافه المبكر من المضاعفات.
وأشارت إلى أن من علامات الإصابة به عند الأطفال، وجود بروز في أحد ألوحة الكتف، أو انحناء وميلان في العمود الفقري، أو بروز في الأضلاع من جانب واحد.
وبينت أن من العلامات أيضاً أن تكون الملابس غير متناسبة بشكل جيد عند اللبس، أو يكون أحد الوركين أو الكتفين أعلى من الآخر، مضيفة أنه يمكن علاجه لدى الأطفال بوضع قالب جبس أو دعامة بلاستيكية.
وفق “أخبار 24”.