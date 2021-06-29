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أخبار محلية > ‏تنوعت بين السجن والغرامة والترحيل.. “الجوازات” تصدر 275 ألف قرار بحق مواطنين ووافدين
29/06/2021   4:03 م

‏تنوعت بين السجن والغرامة والترحيل.. “الجوازات” تصدر 275 ألف قرار بحق مواطنين ووافدين

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أعلنت المديرية العامة للجوازات، صدور حوالي 275 ألف ‏قرار إداري، بحق مواطنين ومقيمين ووافدين، خلال الفترة (‏‏1/1/- 13/ 11/ 1442هـ)، وذلك نظير مخالفتهم ‏لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.‏

وأشارت الجوازات إلى أن العقوبات تنوعت ما بين السجن ‏والغرامة والتشهير والترحيل للمقيمين والوافدين المخالفين، ‏ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.‏

ودعت جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، إلى عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من ‏وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.‏ وفق “أخبار 24”.

وحذرت من أن العقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة ‏مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن ‏المستخدم للإيواء، والتشهير بالمعاقب. ‏

‏تنوعت بين السجن والغرامة والترحيل.. “الجوازات” تصدر 275 ألف قرار بحق مواطنين ووافدين

أخبار محلية
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