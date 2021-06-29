‏تنوعت بين السجن والغرامة والترحيل.. “الجوازات” تصدر 275 ألف قرار بحق مواطنين ووافدين

أعلنت المديرية العامة للجوازات، صدور حوالي 275 ألف قرار إداري، بحق مواطنين ومقيمين ووافدين، خلال الفترة (1/1/- 13/ 11/ 1442هـ)، وذلك نظير مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وأشارت الجوازات إلى أن العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة والتشهير والترحيل للمقيمين والوافدين المخالفين، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.
ودعت جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، إلى عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل. وفق “أخبار 24”.
وحذرت من أن العقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بالمعاقب.