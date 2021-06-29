صحيفة: رجل أعمال سعودي يعرض شقته في نيويورك للبيع مقابل 170 مليون دولار

كشفت مصادر، عن أن رجل الأعمال، فواز الحكير، يخطط لعرض شقته في مبنى “432 بارك أفينيو”، والذي يعد أحد أفخم المجمعات السكنية في نيويورك، للبيع بقيمة تصل إلى 170 مليون دولار.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن سعر البيع المقترح يعادل تقريبا ضعف سعر شراء الشقة من قبل الحكير في عام 2016، مشيرة إلى أنه إذا تم البيع بهذا السعر، ستكون الشقة من بين أغلى العقارات التي تم بيعها في الولايات المتحدة.
يشار إلى أن فواز الحكير كان قد أتم في 2016 صفقة شراء الشقة العليا في ناطحة سحاب في منطقة “432 بارك أفينيو” في مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، وذلك بقيمة 87.7 مليون دولار.وفق “أخبار 24”.