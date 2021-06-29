كشف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في لقاء تلفزيوني سابق، عن ثلاثة أمور أساسية لم يقبل الملك عبدالعزيز الجدال فيها، أو وجود أي خلل بها.
وذكر الملك سلمان، في لقاء له -عندما كان أميراً لمنطقة الرياض- أن الملك المؤسس كان لا يقبل الجدل في العقيدة الإسلامية، مؤكداً أنه كان متمسكاً بها ومدافعاً عنها، ويقمع كل مَن يمس بها.
وأضاف خلال اللقاء الذي عرضته قناة “ذكريات”، أن الأمر الثاني هو أمن الدولة، مبيناً أنه لا يمكن بحال من الأحوال تطبيق الشريعة دون وجود الأمن، مشيراً إلى أن الملك عبدالعزيز نشر الأمن بالعدل، وليس بالرعب والبطش.
وأوضح أن الأمر الثالث هو حقوق الناس، المتمثلة بدمائهم وأعراضهم وأموالهم، مبيناً أن الملك المؤسس كان لا يقبل لومة لائم أو النقاش بهذه الأمور الثلاثة.
وأشار إلى أن ما شهدته المملكة من تطور في الاتصالات والتعليم والطرق والزراعة والصحة، هي ثمار بذور غرسها الملك عبدالعزيز، مؤكداً أن أبناءه من بعده استمروا على نهجه وقاموا بتطويره.
وأبان خادم الحرمين أنه قرأ كل ما صَدَر وتُرجم من كتب عن الملك عبدالعزيز، مؤكداً أنه من الرجال الأفذاذ في التاريخ، وأن هناك مجالات كثيرة في حياته لم ترصدها الكتب.
وفق “أخبار 24”.