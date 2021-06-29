استعان مواطن من محافظة فيفاء التابعة لمنطقة جازان جنوب غربي المملكة، بدمية “نمر” لإبعاد قردة البابون عن مزرعته.
وأوضح المواطن ناجي الفيفي أنه جلب “دمية” على شكل نمر، ووضعها على صخرة ظاهرة داخل مزرعته، مشيراً إلى أن هذه الفكرة نجحت في إبعاد القرود عن مزرعته لأكثر من 4 سنوات، وذلك بعد تسللها والقضاء على المنتجات وإفسادها.
وأبان أن فكرة” دمية النمر” جاءت بعد حديثه مع أحد كبار السن، الذي ذكر له أن النمور والضباع العدو اللدود للقردة؛ وتخاف منها، مشيراً إلى أن القرود ذكية، حيث يعمل على تغيير وضعية ومكان “الدمية” بشكل دوري، كما أنه أضاف صوتا يصدره النمر من حين لآخر، حتى تفزع منه القرود وتعتقد أنه نمر حقيقي.
وأشار إلى أنه منذ أن نفذ هذه الحيلة أصبحت مزرعته مثمرة ولم تقربها القرود، على عكس جيرانه الذين يعانون من تسللها إلى مزارعهم وإفساد محاصيلهم.
وفق “أخبار 24”.