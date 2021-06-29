“المسند”: أمطار فوق مرتفعات السروات.. ورياح “البوارح” تواصل سكونها لبضعة أيام

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، الدكتور عبدالله المسند، أن تشهد بعض أنحاء المملكة اليوم (الثلاثاء)، حالة مطرية، جنوبية غربية، فوق مرتفعات السروات، وتشمل أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف.
وأوضح المسند أن درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم، كانت في أبها 17.5 درجة مئوية، كأقل درجة حرارة مسجلة بالمملكة، وكانت أعلاها 34.7 درجة مئوية في المدينة المنورة.
وأشار إلى احتمالية مواصلة رياح البوارح سكونها اليوم (الثلاثاء)، لافتًا إلى أن هذا السكون قد يستمر لبضعة أيام مقبلة.وفق “أخبار 24”.