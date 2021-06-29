نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “المسند”: أمطار فوق مرتفعات السروات.. ورياح “البوارح” تواصل سكونها لبضعة أيام
29/06/2021   4:01 م

“المسند”: أمطار فوق مرتفعات السروات.. ورياح “البوارح” تواصل سكونها لبضعة أيام

+ = -
586

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، الدكتور ‏عبدالله ‏المسند، أن تشهد بعض أنحاء المملكة اليوم (الثلاثاء)، ‏حالة ‏مطرية، جنوبية غربية، فوق مرتفعات السروات، وتشمل ‏أجزاء من ‏مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف.‏

وأوضح المسند أن درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر ‏اليوم، ‏كانت في أبها 17.5 درجة مئوية، كأقل درجة حرارة مسجلة بالمملكة، ‏وكانت ‏أعلاها 34.7 درجة مئوية في المدينة المنورة.‏

وأشار إلى احتمالية مواصلة رياح البوارح سكونها اليوم (الثلاثاء)، ‏لافتًا إلى أن هذا السكون قد يستمر لبضعة أيام مقبلة.‏وفق “أخبار 24”.

“المسند”: أمطار فوق مرتفعات السروات.. ورياح “البوارح” تواصل سكونها لبضعة أيام

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885161420.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.