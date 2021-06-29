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أخبار محلية > ‏”حقوق الإنسان”: 9%‏ نسبة ارتفاع الشكاوى خلال العام الماضي.. 62% منها لسعوديين
29/06/2021   4:01 م

‏”حقوق الإنسان”: 9%‏ نسبة ارتفاع الشكاوى خلال العام الماضي.. 62% منها لسعوديين

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أعلنت هيئة حقوق الإنسان ارتفاع نسبة الشكاوى التي تلقتها ‏خلال 2020، بنسبة 9%، بالمقارنة بعام 2019، لافتة إلى أن هذه ‏الزيادة تأتي عقب حزمة مبادرات لتطوير خدمات المستفيدين، ‏وتسهيل آليات تلقي الشكاوى.‏

وكشفت الهيئة عن أنها تلقت 4593 شكوى خلال العام الماضي؛ شملت 1193 ‏تعلقت موضوعاتها بقضايا العدالة الجنائية، و680 شكوى ‏متصلة بقضايا الحماية من الإيذاء للنساء والأطفال، و572 شكوى ‏خاصة بالهوية والجنسية والإقامة.‏

وأشارت إلى أن من ضمن الشكاوى التي وصلتها 396 ‏شكوى خاصة بموضوعات ذات صلة باللجوء للقضاء، و371 ‏بالعمل، و208 خاصة بالرعاية الاجتماعية، و194 خاصة بالصحة، و148 ‏حول مشاكل في التعليم، بخلاف شكاوى ذات صلة بموضوعات متفرقة.‏وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن الشكاوى المقدمة من الذكور 2781 ‏شكوى بنسبة 60.5%، والإناث 1812 شكوى بنسبة 39.5%، ‏فيما بلغت الشكاوى المقدمة من السعوديين ‏‏2842 بنسبة 61.9%، مقابل 38.1% من جنسيات أخرى.‏

‏”حقوق الإنسان”: 9%‏ نسبة ارتفاع الشكاوى خلال العام الماضي.. 62% منها لسعوديين

أخبار محلية
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