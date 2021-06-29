‏”حقوق الإنسان”: 9%‏ نسبة ارتفاع الشكاوى خلال العام الماضي.. 62% منها لسعوديين

أعلنت هيئة حقوق الإنسان ارتفاع نسبة الشكاوى التي تلقتها خلال 2020، بنسبة 9%، بالمقارنة بعام 2019، لافتة إلى أن هذه الزيادة تأتي عقب حزمة مبادرات لتطوير خدمات المستفيدين، وتسهيل آليات تلقي الشكاوى.
وكشفت الهيئة عن أنها تلقت 4593 شكوى خلال العام الماضي؛ شملت 1193 تعلقت موضوعاتها بقضايا العدالة الجنائية، و680 شكوى متصلة بقضايا الحماية من الإيذاء للنساء والأطفال، و572 شكوى خاصة بالهوية والجنسية والإقامة.
وأشارت إلى أن من ضمن الشكاوى التي وصلتها 396 شكوى خاصة بموضوعات ذات صلة باللجوء للقضاء، و371 بالعمل، و208 خاصة بالرعاية الاجتماعية، و194 خاصة بالصحة، و148 حول مشاكل في التعليم، بخلاف شكاوى ذات صلة بموضوعات متفرقة.وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن الشكاوى المقدمة من الذكور 2781 شكوى بنسبة 60.5%، والإناث 1812 شكوى بنسبة 39.5%، فيما بلغت الشكاوى المقدمة من السعوديين 2842 بنسبة 61.9%، مقابل 38.1% من جنسيات أخرى.