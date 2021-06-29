“مقارنتها بالدول الأخرى غير عادل”.. مسؤول يفسر سبب ارتفاع أسعار منتجات الألبان

فسّر نائب رئيس اللجنة الزراعية بالغرف التجارية، سلطان الثنيان، سبب ارتفاع أسعار منتجات الألبان في الآونة الأخيرة.
وأكد الثنيان، وفقا لـ”الوطن”، أن ارتفاع المدخلات الزراعية ومدخلات الرسوم الحكومية والمحروقات، ومدخلات البيطرة والموارد البشرية ساهم في ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن إلزام المنتجين في المملكة بمواصفات إنتاج معينة، وارتفاع تكلفة تحقيقها ساهم أيضا في رفع السعر، مشيرًا إلى أن هامش الربح المتحقق في هذه الصناعة قليل؛ لذلك فمن الصعب تخفيض السعر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وعلق “الثنيان” على المقارنات التي يعقدها البعض بين أسعار منتجات الألبان لبعض الشركات في المملكة، وأسعارها في دول أخرى، والتي يظهر بها فارق سعري يفوق 50%.
ونوه بأن مثل هذه المقارنات غير عادلة؛ لأن لكل دولة ظروفها الاجتماعية والاقتصادية وكذلك ظروفها الاستهلاكية وتكاليف الاستهلاك، لذلك تختلف أسعار المنتجات من دولة لأخرى، ومن شركة لشركة أخرى.