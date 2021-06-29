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أخبار محلية > كاتب يدعو لإعفاء المطعمين من لبس الكمامة في الأماكن العامة
29/06/2021   4:00 م

كاتب يدعو لإعفاء المطعمين من لبس الكمامة في الأماكن العامة

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كشف الكاتب خالد السليمان عن تأييده إعفاء مَن تلقوا لقاح كورونا من وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة، خاصة وأنها ستصبح محصورة بالمحصنين قريباً، إضافةً إلى اتخاذ دول متمرسة في مواجهة الجائحة هذه الخطوة.

وأشار السليمان في مقال له بصحيفة “عكاظ” إلى أن وزارة الصحة أعلنت أن 70% من السكان البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، متسائلا: “هل يُسمح للمطعمين بعدم لبس الكمامة كما فعلت بعض الدول ومنها إسبانيا وأمريكا؟!”

وأشار إلى أن الوزارة خففت بعض القيود مؤخراً، ومنها فتح الملاعب الرياضية أمام المشجعين والسماح بتنظيم الفعاليات الترفيهية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأضاف أن المسؤولين بوزارة الصحة لديهم قناعة بأهمية استمرار الإجراءات الاحترازية وعدم استثناء المحصنين، بسبب وجود حالات أصيب فيها المطعمون. وفق “أخبار 24”.

واختتم السليمان متسائلا، هل قناعة الوزارة صحيحة أم فيها مبالغة؟ مشيرا إلى أنه يبدو أن لسان حال وزارة الصحة يقول: “الشر ساعة والعوافي دوم!”، لكنه أعرب عن تأييده لفكرة رفع إلزامية لبس الكمامة للمطعمين في الأماكن العامة.

كاتب يدعو لإعفاء المطعمين من لبس الكمامة في الأماكن العامة

أخبار محلية
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