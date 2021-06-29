نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الطقس المتوقع غداً: أمطار رعدية على عدد من المناطق ودرجة الحرارة 47 في هذه المدن
29/06/2021   10:35 م

الطقس المتوقع غداً: أمطار رعدية على عدد من المناطق ودرجة الحرارة 47 في هذه المدن

+ = -
586

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، ونجران، وعسير، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 47 درجة مئوية في المدينة المنورة وحفر الباطن ورفحاء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة. وفق”أخبار 24″.

الطقس المتوقع غداً: أمطار رعدية على عدد من المناطق ودرجة الحرارة 47 في هذه المدن

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885161469.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.