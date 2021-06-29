الطقس المتوقع غداً: أمطار رعدية على عدد من المناطق ودرجة الحرارة 47 في هذه المدن

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).
وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، ونجران، وعسير، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.
كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 47 درجة مئوية في المدينة المنورة وحفر الباطن ورفحاء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة. وفق”أخبار 24″.