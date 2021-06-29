“الفالح”: لقاح جونسون آند جونسون يصل إلى المملكة قريبًا.. وشراكتنا مع الشركة تتعدى موضوع كورونا

أعلن وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن مجموعة “جونسون آند جونسون” وقعت اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية برعاية وزارتي الاستثمار والصناعة والثروة المعدنية.
وأضاف، خلال حديثه بقناة “العربية”، أن هذه الاتفاقية تعد الرابعة ضمن اتفاقيات أخرى وقعتها جونسون آند جونسون مع عدة جهات برعاية وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة، ومنها اتفاقية خاصة بتصنيع نوعين من الأدوية المتقدمة لشركة جونسون آند جونسون في المملكة بالتعاون مع شركة “الدوائية”.
ولفت إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم تركز على مجال الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة والفحوصات والدراسات السريرية والحصول على المعلومات وحوكمة نشرها، بما يساعد المملكة على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية، وتحقيق أهداف المملكة 2030.
وأكد أن اللقاح الذي أنتجته “جونسون آند جونسون” سيصل قريباً إلى المملكة، لافتا إلى أن الشركة طورت هذا اللقاح بشكل قياسي، وأن الاتفاقية الموقعة اليوم تتعدى موضوع اللقاح وكورونا. وفق”أخبار 24″.
وأضاف أن الاتفاقيات الأخرى الموقعة مع الشركة تتضمن توقيع مذكرة بحثية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بشأن الأبحاث الطبية الخاصة بأحد الأمراض المنتشرة في المملكة، بالإضافة لاتفاقية أخرى لتطوير علاجات بيولوجية، تشمل المضادات، مع شركة ريادية سعودية.
#وزارة_الاستثمار السعودية توقع مذكرة تفاهم شاملة مع جونسون آند جونسون. وزير الاستثمار خالد الفالح يوضح للعربية تفاصيل الاتفاقية وأبرز مستهدفاتها#السعودية #الصحة #رؤية_2030 pic.twitter.com/vHfVRS9Cf6
— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) June 29, 2021