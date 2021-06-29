بالفيديو.. الفريدي يثير الجدل بشأن مباراة سابقة بين الاتحاد والنصر

أثار لاعب المنتخب الوطني وأندية النصر والاتحاد والهلال السابق، أحمد الفريدي، جدلًا واسعًا بشأن مباراة سابقة بين فريقي النصر والاتحاد.
وأكد الفريدي في مقطع فيديو، أنه عندما كان لاعبًا في صفوف نادي النصر كان لديه مباراة مفصليه ضد الاتحاد وكان ضمن التشكيل الأساسي قبل المباراة بأسبوع ولكن قبل اللقاء بساعات وجد نفسه خارج التشكيلة.
وأضاف الفريدي، الجهاز الفني بقيادة دا سيلفا كان مُقتنع بي تمامًا وكذلك الإدارة لن تتدخل في تشكيل الفريق، ولكن ما حدث كان بفعل فاعل.
وأوضح الفريدي أنه شارك خلال 20 دقيقة بهذة المباراة وكان فريقه متأخرًا لكن التوفيق لازمه ونجح في تسجيل هدفين، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن يشارك منذ بداية المباراة ولا يقدم أي إضافة لفريقه.
يُذكر أن الفريدي قاد نادي النصر لتحقيق لقب دوري المحترفين موسم (2014-2015) بعد منافسة شرسة مع النادي الأهلي وسجل هدفين خلال الفوز الهام للغاية على الاتحاد بنتيجة (3-1).
وفق “أخبار 24”.