“المياه الوطنية” تضم عسير ونجران وجازان والباحة ومحافظات مكة المكرمة تحت مظلتها

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم (الأربعاء)، ضمها محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة للقطاع الغربي، إضافة إلى دمج مناطق عسير وجازان ونجران والباحة تحت مسمى القطاع الجنوبي، لتصبح تحت مظلتها ابتداءً من مطلع يوليو 2021.
وأوضحت الشركة أنها أكملت نحو 80% من برنامجها الاستراتيجي لدمج 13 منطقة إدارية على مستوى المملكة في 6 قطاعات، وسينتهي في نوفمبر من العام الحالي، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030 في إعادة هيكلة قطاع المياه، والذي سينتهي قبل نهاية العام الجاري.
ويستهدف برنامج دمج القطاعات، توفير بيئة حديثة من الممكّنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة التشغيل والأداء إداريًا وفنيًا وتقنيًا، وذلك من خلال توحيد الأنظمة والسياسات والإجراءات لتحقيق التوزان في مستويات تقديم خدمات مستدامة ذات جودة عالية.وفق “أخبار 24”.
وبيّنت الشركة أن مشروع دمج القطاعات هو أول الخطوات اللازمة لإشراك القطاع الخاص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وسد الفجوات الفنية، وتوطين التقنية والخبرات الفنية، من خلال عقود إدارة التشغيل والصيانة مع تحالفات محلية وعالمية، وصولاً إلى إبرام اتفاقيات الامتياز.