بالفيديو.. أخصائي نفسي: هذه أشهر الأدوية النفسية المنتشرة التي تسبب الإدمان

تحدّث الأخصائي النفسي والمعالج السلوكي الدكتور عبد الرحمن الخيران، اليوم (الأربعاء)، عن أشهر الأدوية النفسية المتداولة التي تسبب الإدمان.
وقال الخيران، في لقاء مع برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية؛ إنه توجد 3 أدوية شهيرة للأمراض النفسية تسبب الإدمان، وهي أكثر انتشاراً بين الفئة العمرية من 14- 18 عاماً.
وأشار إلى أن أشهر وأخطر تلك الأنواع عقار “Lyrica”، الذي قد يسبب الإدمان عند تناوله بجرعات غير موصى بها من قبل الطبيب المختص، ما يشكّل خطورة بالغة قد تصل إلى الإصابة بالفصام أو بالشذوذ الجنسي.
كما حذّر الخيران من عقار “Xanax” المخصص لمرضى الاكتئاب الحاد، لافتاً إلى أنه يسبب الإدمان في حالة تناوله بجرعات خاطئة ودون إشراف من الطبيب المختص. وفق “أخبار 24”.
فيما جاء عقار “Tramal” المشتق من مادة الترامادول المنشطة، كثالث أكثر الأدوية النفسية المنتشرة التي تسبب الإدمان، حيث دعا الخيران أولياء الأمور إلى الانتباه لمثل تلك العقاقير فيما يتعلق بأولادهم.
د. عبدالرحمن الخيران – أخصائي نفسي ومعالج سلوكي- يوضح أشهر الأدوية النفسية المنتشرة التي تسبب الإدمان @bshere2009#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية
اللقاء الكاملhttps://t.co/IQVnauXhgg pic.twitter.com/93Mm1j3DUC
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) June 30, 2021