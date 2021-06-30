الزميل عبد الله بن شلاش الجبيري يباشر عمله الجديد مكتب وزارة البيئة والمياه بالخرج

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باشر الزميل عبد الله بن شلاش الجبيري عمله الجديد بإدارة الإتصال المؤسسي بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج ، داعيين المولى عز وجل له التوفيق والسداد .
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج