“السوق المالية” توافق على تسجيل وطرح أسهم شركة “أكوا باور” للاكتتاب العام

وافقت هيئة السوق المالية، اليوم (الأربعاء)، على طلب شركة أعمال المياه والطاقة الدولية “أكوا باور” طرح 81.2 مليون سهم للاكتتاب العام والتي تمثل 11.1 % من أسهمها.
وتستعد الشركة لإصدار نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ، والتي تحتوي على المعلومات الإدارية والبيانات المالية التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.
وقالت الهيئة إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة. وفق “أخبار 24”.
كما أوصت بالرجوع إلى مستشار مالي مرخص في حال تعذر فهم المستثمر محتويات نشرة الإصدار، حيث لا تُعد موافقة الهيئة مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، ولكن تعني التزام الشركة بالمتطلبات النظامية.
وأوضحت الهيئة أن الموافقة على الطلب تُعد نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتُعد ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.