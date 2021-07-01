تطورات في حـادثة مفقود عسير .. واشتباه في استغلاله مع آخرين في التسول

ذكر ابن مفقود عسير، يحيى حربان الحريصي البالغ من العمر 75 عامًا، أن فرق البحث التطوعية ستبدأ البحث عن والده عصر اليوم في وادي أحد رفيدة وطريق الملك عبدالله وطريق سرة عبيدة وداخل أحياء محافظة أحد رفيدة.
وقال الابن لـ”أخبار 24″ إنهم تلقوا مساء أمس (الأربعاء) اتصالا يفيد بوجود والدهم في ذات الحي، في مبنى مع مسنين آخرين، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك من يستغل كبار السن المصابين بالزهايمر في التسول.
من جهتها سمحت شرطة محافظة أحد رفيدة اليوم (الخميس) لفريق نجوم الإنقاذ التطوعي بالمساهمة في عملية البحث عن المفقود بالتعاون مع رجال الأمن.
تجدر الإشارة إلى أن أسرة الحريصي قد أعلنت منذ 10 أيام اختفاء والدهم وسط ظروف غامضة، مبينين أنه يعاني من الزهايمر.