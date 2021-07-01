بالصور.. برنامج سمو ولي العهد للتسامح والجالية السودانية

تم بفضل الله ثم بفضل برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي عقد مجلس صلح بين جالية سودانية في ضواحي العاصمة الرياض بحضور المكلف بالبرنامج الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي والشيخ عايض بن عبدالله بن قدان والشيخ فيصل بن محمد بن ردة والشيخ سعود بن بليه بن بدرة والشيخ مبارك بن حديجان آل أبو سباع والشيخ عبدالهادي الكرافيت والشيخ منصور بن طهليل وأعيان من الجالية السودانية ، وقد أنتهى مجلس الصلح بتنازل الأطراف لوجه الله ثم لبرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين بدون مقابل.
وبهذه المناسبة صرح لصحيفة الخرج اليوم المكلف بالبرنامج الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان شاكرًا الله عزوجل ثم قائد مسيرتنا والد الجميع مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين رعاهما الله ، وقال إن برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي قد عم ولله الحمد كافة طبقات المجتمع من مواطنين ومقيمين ، ويجد ولله الحمد تفاعلًا من الجميع ومن الكل الذين يدعون لسمو سيدي ولي العهد ليلاً ونهارًا سرًا وجهارًا .