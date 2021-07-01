نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > مجتمع الخرج > بالصور.. برنامج سمو ولي العهد للتسامح والجالية السودانية
01/07/2021   6:23 م

بالصور.. برنامج سمو ولي العهد للتسامح والجالية السودانية

+ = -
1561

تم بفضل الله ثم بفضل برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي عقد مجلس صلح بين جالية سودانية في ضواحي العاصمة الرياض بحضور المكلف بالبرنامج الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي والشيخ عايض بن عبدالله بن قدان والشيخ فيصل بن محمد بن ردة والشيخ سعود بن بليه بن بدرة والشيخ مبارك بن حديجان آل أبو سباع والشيخ عبدالهادي الكرافيت والشيخ منصور بن طهليل وأعيان من الجالية السودانية ، وقد أنتهى مجلس الصلح بتنازل الأطراف لوجه الله ثم لبرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين بدون مقابل.

وبهذه المناسبة صرح لصحيفة الخرج اليوم المكلف بالبرنامج الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان شاكرًا الله عزوجل ثم قائد مسيرتنا والد الجميع مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين رعاهما الله ، وقال إن برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي قد عم ولله الحمد كافة طبقات المجتمع من مواطنين ومقيمين ، ويجد ولله الحمد تفاعلًا من الجميع ومن الكل الذين يدعون لسمو سيدي ولي العهد ليلاً ونهارًا سرًا وجهارًا .

بالصور.. برنامج سمو ولي العهد للتسامح والجالية السودانية

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885161792.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.