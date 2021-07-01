بالصور.. محافظ الخرج يلتقي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالخرج

التقى محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الخميس ١٤٤٢/١١/٢١هـ سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالخرج أ/ عبدالله بن صالح الرويتع بعد تشكيل مجلس ادارتها . وذلك بحضور سعادة مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج د/ علي المنصور وسعادة مساعد رئيس بلدية الخرج م/ مصلح الدوسري وممثل غرفة الخرج سعادة م/ عبدالله الغملاس .
في بداية اللقاء رحب المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق والسداد .
بعد ذلك قدم الرويتع شرحاً عن رؤية و رسالة وأهداف الجمعية على العمل التعاوني لتعزيز الخدمات الزراعية . ولرفع كفاءة ومأمونية الانتاج الزراعي بالمحافظة والانشطة الاخرى المستقبلية وتعزيز قنوات التعاون بين المستفيدين والمساهمين بالجمعية .
وخلال اللقاء أكد سعادة المحافظ على دور الجمعية التعاونية الزراعية المأمول في دعم وخدمة المزارعين بما يرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين كذلك من خلال دورها في تحقيق التسويق الفاعل والتنمية الزراعية .
وفي نهاية اللقاء أعرب سعادة رئيس مجلس الجمعية عن شكره وتقديره لسعادة المحافظ على دعمه للعمل الاجتماعي وحرصه على متابعة ودعمه الجمعيات التعاونية الزراعية في محافظة الخرج.