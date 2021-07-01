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اخبار رياضية > رغم النفي.. الصفقة التبادلية بين “الاتحاد” و”النصر” ما زالت قائمة
01/07/2021   6:35 م

رغم النفي.. الصفقة التبادلية بين “الاتحاد” و”النصر” ما زالت قائمة

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أفادت مصادر بأن ناديي الاتحاد والنصر يدرسان خلال الفترة الحالية بعناية صفقة تبادلية تقضي برحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله للأول بدلًا من حارسه فواز القرني.

وأشارت المصادر وفقًا لـ”الوطن”، إلى أن إدارة الاتحاد قد تحركت بصورة فعلية لضم حمدالله خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد الأنباء المتداولة بخصوص رحيله بعد توقيع إدارة النصر مع الكاميروني فينيست أبو بكر.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن إدارة نادي الاتحاد ردت على طلب نظيرتها في النصر بخصوص شراء ما تبقى من عقد حارس مرمى فريقهم فواز القرني بطلب شراء المدة المتبقية من عقد حمدالله وتنتظر الرد النهائي بخصوص الصفقة التبادلية.

ويأتي ذلك بالرغم من نفي مصدر مسؤول بنادي النصر، ما يتردد بخصوص رحيل حمدالله عن فريقه، مشددًا على أن مجلس إدارة ناديه برئاسة مسلي آل معمر سيفتح ملف تجديد عقد حمدالله في الفترة المقبلة قبل دخوله الفترة الحرة.

رغم النفي.. الصفقة التبادلية بين “الاتحاد” و”النصر” ما زالت قائمة

اخبار رياضية
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