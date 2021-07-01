بالصور.. “الوطنية للإسكان” تتيح حجز المرحلة الثانية من مشروع “المشرقية” بمدينة الرياض

أعلنت “الشركة الوطنية للإسكان” اليوم الخميس عن إتاحة حجز المرحلة الثانية من مشروع المشرقية السكني للوحدات تحت الإنشاء والواقع شرق مدينة الرياض، والتي توفر 449 وحدة ضمن 3701 وحدة سكنية متنوعة للمشروع.
وأوضحت الشركة أن المرحلة الثانية من “المشرقية” تشمل 4 تصاميم هندسية توفر 4 نماذج مختلفة للمستفيدين بمساحات تتراوح بين 350 -417 م2، ويمكن حجز الوحدات عبر موقع وتطبيق “سكني” أو زيارة مركز سكني الشامل بالرياض.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس محمد البطي، أن المرحلة الثانية امتداد لزيادة المعروض من الوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، وأن المشروع شهد إقبالًا من المستفيدين.
وأضاف البطي أن المرحلة الأولى من مشروع المشرقية وفرت 1200 وحدة سكنية، وسيضيف المشروع عند اكتمال بنائه 3701 وحدة سكنية متنوعة لمستفيدي برنامج “سكني”، حيث يقع المشروع على مساحة تتجاوز 3 ملايين م2.
يُذكر أن مشروع “المشرقية” يعكس معايير جديدة للابتكار في قطاع البناء والتشييد ويمنح المستفيد إمكانية تعديل تصاميم الوحدات السكنية وفق اشتراطات محددة، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الاستراتيجي.
وفق “أخبار 24”.